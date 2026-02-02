В Шаховской после капремонта открылся детский сад «Малыш»

Модернизацию детсада включили в Народную программу «Единой России»по наказам жителей округа. После ремонта здесь созданы современные и безопасные условия для 130 малышей, передает пресс-служба партии.

«В здании обновили и утеплили фасад, заменили инженерные сети, отремонтировали все помещения, поставили новую мебель и оборудование, включая оснащение пищеблока, полностью обновили прогулочную территорию и игровые зоны. Не забываем и о безопасности детей — в ходе модернизации здесь установили системы безопасности и видеонаблюдения с подключением к „Безопасному региону“, — рассказала муниципальный координатор партпроекта „Единой России“ „Новая школа“ Наталья Афончина.

Всего в учреждении функционирует 7 дошкольных групп, одна из которыхоткрыта для самых маленьких — в возрасте от полутора до трех лет.

Помимо базовой программы дошкольного образования, в детсаде установили интерактивное оборудование, которое позволит проводить занятия с детьми по технической направленности.

Как рассказала секретарь местного отделения партии, заместитель главы округаЕлена Шишелина, с 2021 года по наказам жителей в Шаховской отремонтировалитри детских сада и четыре школы.

А всего за последние пять лет по Народной программе «Единой России» в Подмосковье отремонтировали 108 детских садов. В этом году запланирован капремонт 38 дошкольных учреждений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказывал, что в области каждый год капитально ремонтируют порядка 60 школ, актуальность данной темы не уменьшается.

«Это президентская инициатива. Мы 62-65 школ каждый год ремонтируем», — уточнил Воробьев.