В Шаховской отремонтировали еще один многоквартирный дом

В многоквартирный дом 1972 года постройки вдохнули новую жизнь. В 2024 году Фонд капитального ремонта полностью обновил крышу объекта. В текущем году провели полный ремонт фасада, входных групп, благоустроили прилегающую территорию.

«Капитальный ремонт фасада включает комплексное обновление, которое решает сразу несколько важных задач. Обновленный фасад защищает дом от дождя, ветра и перепадов температур, улучшает теплоизоляцию, сокращая энергозатраты, а также укрепляет конструкцию здания, продлевая его срок службы», — пояснил глава муниципального образования Замир Гаджиев.

В текущем году капитальный ремонт проведен в шести многоквартирных домах. Отремонтировано 24 подъезда в еще 10 многоквартирных домах. В краткосрочный план капитального ремонта на 23-25 годы было включено 96 многоквартирных домов. В девяноста из них проведен ремонт фасадов, кровель, систем газоснабжения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 год капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.

«Для жителя МКД уютный дом — это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», — заявил Воробьев.