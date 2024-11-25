В Шаховской для маленьких пациентов собрали «коробку храбрости»

С каждым днем все больше жителей округа принимают участие в акции, чтобы помочь детям, проходящим длительное лечение или сложные медицинские процедуры в учреждениях здравоохранения на территории муниципалитета.

Сегодня, 25 ноября, наша «Коробка храбрости» значительно пополнилась! Свои подарки детям принесли председатель Совета ветеранов, директор Шаховской школы искусств Жигарев Сергей Михайлович, директор Муриковской средней школы Аникина Екатерина Дмитриевна, педагог этой же школы Топал Светлана Александровна. Свои подарки детям передали работники Шаховского Дома культуры. «Коробка храбрости» пополнилась настольными и развивающими играми, новогодними гирляндами и плюшевыми игрушками.

«Собранные игрушки, альбомы, раскраски, фломастеры и цветные карандаши подарят нашим детям положительные эмоции и помогут поскорее пойти на поправку. Давайте вместе подарим им хорошее настроение, тепло и внимание!» — сказал глава городского округа Замир Гаджиев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.

