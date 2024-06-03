В Севастополе раскрыли сеть агентов украинских спецслужб, готовивших теракты

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) совместно со Следственным комитетом РФ пресекли деятельность разветвленной сети агентов украинских спецслужб, готовивших резонансные теракты и диверсии на территории Крыма, сообщает РИА Новости .

Украинские агенты планировали террористические атаки против главы Крыма Сергея Аксенова, председателя парламента республики Владимира Константинова, мэра Ялты Янины Павленко, блогера Александра Талипова и общественного деятеля Олега Царева.

Также спецслужба предотвратила 14 диверсионно-террористических актов, среди которых подрывы железных дорог, электроподстанций, объектов газораспределительного оборудования и автомобилей. На территории Крыма были обнаружены 15 украинских схронов с самодельной взрывчаткой.

Силовики задержали 18 агентов и пособников украинских спецслужб. За подготовку диверсионно-террористических актов уже осудили 10 человек. В настоящее время возбуждено свыше 30 уголовных дел. Злоумышленникам грозит до 25 лет тюремного заключения.

Ранее 35-летнего россиянина задержали в Хабаровске за содействие украинской разведслужбе. Возбуждено уголовное дело по статье 275.1 УК РФ. Фигурант был заключен под стражу.