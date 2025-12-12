В Сети появился ИИ-ролик, в котором Ленин развозит подарки детям на Новый год

В КПРФ сгенерировали новогодний ИИ-ролик, в котором Карл Маркс и Владимир Ленин развозят подарки детям на красном грузовике. В офисе Деда Мороза отреагировали на видео, сообщает «Подъем» .

В ролике показано, как дети пишут Деду Морозу письма, в которых просят повысить зарплату родителям, закрыть ипотеку или «сделать так, чтобы прадедушка не работал». Вдруг Снегурочка вспоминает о «волшебнике» Карле Марксе, который «всегда помогает», и призывает Деда Мороза обратиться к нему за помощью.

В главной резиденции Деда Мороза в Великом Устюге прокомментировали ролик коммунистов. Там указали на то, что дети все же чаще просят об игрушках и вкусностях, а не о зарплатах и помощи с ипотекой.

«По поводу поступающих писем про зарплату и ипотеку — это единичная история. Наверное, в написании таких писем детишкам помогают взрослые», — указали в офисе Деда Мороза.

Там также признались, что сам ролик еще не видели, но от какой-либо помощи не отказываются, если она искренняя. При этом в резиденции добавили, что главный новогодний волшебник «вне политики, а это все партийная история».

Ранее стало известно, что стоимость поездки к Деду Морозу в Великий Устюг выросла на 10–15%. Базовый трехдневный тур с выездом из Москвы, проживанием, питанием и экскурсиями стоит от 45–50 тысяч рублей на человека.

