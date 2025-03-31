В Сети опубликовали первое фото Паши Техника из тайской больницы

Mash опубликовал первое фото российского рэпера и музыкального продюсера Паши Техника (Павла Ивлева) из тайской больницы. По последней информации от близких, музыкант находится без сознания, его состояние близко к крайне тяжелому.

На опубликованном снимке видно, что Паша Техник находится без сознания в реанимации. К музыканту подключено большое количество медоборудования.

Врачи предполагают, что у Техника бактериальная пневмония. Он находится на сильной вазопрессорной поддержке (искусственное повышение давления), на ИВЛ и ЭКМО. У пациента полиорганная недостаточность и септический шок.

Бывшая супруга исполнителя Ева Карицкая считает, что тяжелое состояние музыканта связано с применением неподходящих антибиотиков.

До своего отъезда из России Техник неоднократно обращался к медикам с жалобами на судорожные припадки после употребления алкоголя и наркотиков. Несколько раз ему вызывали скорую помощь. Врачи возвращали его в нормальное состояние в течение нескольких дней, но он отказывался от дальнейшего лечения.

С 2022 года Павел неоднократно оказывался в реанимации и неврологии из-за поражения клеток мозга, вызванного алкоголизмом. При этом у него уже были проблемы с легкими. Рэпер признавался в склонности к употреблению алкоголя и наркотиков. Первые судорожные приступы он игнорировал более 3 месяцев.