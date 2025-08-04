В Сети обсуждают «загадочное лицо», обнаруженное на вершине горы в Чили

На горной вершине на юге Чили в Google Maps обнаружили «загадочное лицо»

В интернете разгорелись дискуссии вокруг «загадочного лица», зафиксированного Google Maps на отдаленной горной вершине в южной части Чили, сообщает Infox .

По данным Daily Mail, находка вызвала живой интерес как у уфологов, так и у обычных пользователей соцсетей. Некоторые энтузиасты выдвигают гипотезу о возможной внеземной базе.

Снимок был опубликован охотником за НЛО Скоттом С. Уорингом, предположившим, что подобные образы могут быть отголосками деятельности древних инопланетных цивилизаций. Публикация вызвала бурные обсуждения в сети.

«Это действительно невероятное открытие! Молодец!», — написал один из пользователей в комментариях.

Тем не менее, эксперты предложили более приземленное объяснение данного феномена. Доктор Робин Крамер из Университета Линкольна пояснил, что человеческий мозг склонен видеть лица в произвольных формах — это называется парейдолией.

«Наша система распознавания лиц развилась так, чтобы обеспечивать высокую степень безопасности — проще ошибочно определить лицо там, где его нет, чем упустить реальное», — уточнил ученый.

Доктор Сьюзан Уордл из Национального института здравоохранения добавила, что парейдолия — вполне обычное явление, однако его интенсивность может зависеть от личных убеждений.

Стоит отметить, что парейдолия проявляется не только в визуальных образах, но и в звуковых явлениях. Например, люди могут услышать знакомые слова в случайных звуковых записях. Это связано со стремлением нашего мозга структурировать информацию, даже при ее отсутствии.