В Сестрорецком парке Клина откроют бесплатный каток 13 января

В Сестрорецком парке Клина завершили заливку льда на катке площадью 800 кв. м. Бесплатный каток планируют открыть 13 января после 17:00, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Сестрорецком парке Клина у гастропорта сотрудники завершили заливку основного слоя льда на катке площадью 800 кв. м. Толщина ледяного покрытия составляет около 10 см, что позволяет проводить массовые катания.

Работы по подготовке катка велись поэтапно: сначала утрамбовали снег, затем залили его водой и дождались устойчивого мороза ниже -5°C. После этого нанесли несколько слоев для выравнивания поверхности. Заливку проводил Михаил Ахадов, который занимается подготовкой катков в Подмосковье более 15 лет.

Ахадов отметил, что для качественного льда его необходимо чистить и заливать два-три раза в день, а для гладкости использовать горячую воду. Каток оформлен в стилистике проекта губернатора «Зима в Подмосковье», а в темное время суток будет подсвечен гирляндами и «звездным небом».

Каток будет работать круглосуточно и бесплатно для всех желающих со своими коньками. Для посетителей без коньков предусмотрен прокат: час — 200 рублей, безлимит — 300 рублей. Для детей доступна аренда ассистента за 200 рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.