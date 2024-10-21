В Серпуховском колледже состоялся День открытых дверей, организованный в рамках программы «Профессионалитет», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Амбассадоры колледжа продемонстрировали все свои знания и навыки — от профессиональных проб по туризму до мастер-класса по сварке «Фейерверк с пользой». Они с гордостью рассказывали о том, чему научились и что умеют.

Серпуховский колледж является участником программы «Профессионалитет» в кластерах «Машиностроение», «Радиоэлектроника», «Топливно-энергетический комплекс», «Туризм и сфера услуг», а с 2025 года будет включен в кластер «Индустрия робототехники».

В рамках Дня открытых дверей было организовано родительское собрание, встреча с работодателями, а также экскурсии школьников на предприятия. Все эти мероприятия помогли ученикам 9-11 классов определиться с будущей профессией.

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