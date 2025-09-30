В Серпухове завершили благоустройство пешеходной зоны

сегодня в 18:39

Общественное пространство, расположенное на участке улицы Новой от дома № 14 до № 26-б (площадь территории — 0,5 га), не подвергалось модернизации более 15 лет. Благодаря масштабным работам территория преобразилась и теперь соответствует современным стандартам комфортной городской среды. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Благоустройство проведено в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Проект позволил создать современное и функциональное общественное пространство для жителей микрорайона.

В ходе благоустройства были реализованы следующие мероприятия:

полная замена тротуарного и дорожного покрытия;

установка новых опор наружного освещения;

монтаж системы видеонаблюдения;

комплексное озеленение территории;

размещение современных урн и удобных скамеек для отдыха.

Особую привлекательность обновленной пешеходной зоне придают панорамные качели, размещенные в районе фонтана. Этот элемент благоустройства призван стать одним из любимых мест отдыха для жителей микрорайона и гостей округа.

Обновленная пешеходная зона имеет потенциал стать новой точкой притяжения для жителей и гостей Городского округа Серпухов. Комфортное общественное пространство открывает возможности для:

спокойных прогулок;

семейного отдыха;

встреч с друзьями;

проведения общественных мероприятий.

Администрация призывает жителей и гостей городского округа Серпухов активно использовать обновленную пешеходную зону для проведения времени с пользой и удовольствием.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщал, что 54 территории Подмосковья приведут в порядок по итогам Всероссийского голосования за объекты благоустройства — оно проходит по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».