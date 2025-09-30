В Серпухове завершили благоустройство пешеходной зоны
Фото - © Пресс-служба Администрации г.о. Серпухов
Общественное пространство, расположенное на участке улицы Новой от дома № 14 до № 26-б (площадь территории — 0,5 га), не подвергалось модернизации более 15 лет. Благодаря масштабным работам территория преобразилась и теперь соответствует современным стандартам комфортной городской среды. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Благоустройство проведено в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Проект позволил создать современное и функциональное общественное пространство для жителей микрорайона.
В ходе благоустройства были реализованы следующие мероприятия:
- полная замена тротуарного и дорожного покрытия;
- установка новых опор наружного освещения;
- монтаж системы видеонаблюдения;
- комплексное озеленение территории;
- размещение современных урн и удобных скамеек для отдыха.
Особую привлекательность обновленной пешеходной зоне придают панорамные качели, размещенные в районе фонтана. Этот элемент благоустройства призван стать одним из любимых мест отдыха для жителей микрорайона и гостей округа.
Обновленная пешеходная зона имеет потенциал стать новой точкой притяжения для жителей и гостей Городского округа Серпухов. Комфортное общественное пространство открывает возможности для:
- спокойных прогулок;
- семейного отдыха;
- встреч с друзьями;
- проведения общественных мероприятий.
Администрация призывает жителей и гостей городского округа Серпухов активно использовать обновленную пешеходную зону для проведения времени с пользой и удовольствием.
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщал, что 54 территории Подмосковья приведут в порядок по итогам Всероссийского голосования за объекты благоустройства — оно проходит по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».