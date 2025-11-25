В Серпухове состоялся волейбольный турнир «Стенка на стенку — школа на школу»

23 ноября в Серпухове состоялся спортивный праздник в ФОК «Русский медведь» — волейбольный турнир «Стенка на стенку — школа на школу», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Мероприятие стало настоящим праздником спорта, здорового образа жизни и молодежного духа. За победу на площадке боролись команды из школ города. Фестиваль прошел в напряженной, но дружеской атмосфере, где каждый участник смог продемонстрировать свою ловкость, скорость и командный настрой. Молодогвардейцы также не остались в стороне и провели товарищеский матч со сборной командой из числа школ‑участниц.

Победу в соревнованиях одержала команда Образовательного комплекса им. Владимира Храброго. Все призеры и участники были награждены грамотами и памятными подарками.

Спортивные турниры среди школьников — это не просто состязания, а точка роста для молодежи, где ребята получают возможность проявить себя, выйти за рамки обыденности и открыть в себе новые качества — от лидерских навыков до умения работать в команде.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.