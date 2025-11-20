В Серпухове состоялась встреча с жителями в формате выездной администрации

19 ноября глава Городского округа Серпухов Алексей Шимко провёл выездную администрацию в школе №1, где совместно с депутатами окружного Совета Игорем Ермаковым, Максимом Валиковым, Николаем Пушкиным, Мариной Беловой, Алексеем Батоговым и Олегом Андрухом, обсудил с жителями ключевые вопросы по направлениям: благоустройство и ЖКХ, спорт, имущественные отношения, здравоохранение, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

От жителей дома №11/8 на ул. Володарского поступило обращение о протечке крыши, которая возникла после капитального ремонта. Вопрос был взят Алексеем Шимко на личный контроль. Ситуация будет детально разобрана профильными специалистами на месте, после чего будет найдено оперативное решение.

Жители д. Паниково озвучили вопросы по качеству благоустройства тротуара.

"Будет проведена проверка не только этого участка, но и общей дорожной ситуации в населённом пункте, чтобы привести все объекты в соответствие с нормативами, повысив комфорт и безопасность для пешеходов", - прокомментировал глава муниципалитета.

Следующий выездной приём будет тематическим и посвящён вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Встреча состоится 26 ноября в 17:00 в МЦ «Патриот».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.