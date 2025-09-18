В Серпухове провели для семей участников СВО автобусную экскурсию

В рамках проекта специалисты музейно-выставочного центра провели для семей участников СВО интересную автобусную экскурсию. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Группа из 30 экскурсантов на три часа погрузилась в богатейшую историю и духовное наследие Серпухова — округа с богатой историей и архитектурой. Программа маршрута включила в себя ключевые жемчужины городского округа:

Высоцкий монастырь;

Введенский Владычный монастырь;

Соборную гору с ее впечатляющей панорамой.

Участники не только познакомились с великими святынями, но и смогли по-новому взглянуть на знакомые улицы, узнавая их историю. Прогулка прошла в спокойной и дружелюбной атмосфере.

Инициатива единого центра поддержки участников СВО и членов их семей нашла искренний и теплый отклик. Мероприятие стало значимым подарком для героических семей в преддверии Дня города и Всемирного дня туризма.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что помощь семьям участников СВО очень важна, ее нужно оказывать адресно и учитывать индивидуальные потребности людей.

«Чтобы работать там, нужно быть спокойным, что дети, семья здесь защищены, что они обеспечены», — подчеркнул губернатор.