В Серпухове прошла акция за здоровый образ жизни

Яркое событие стало традицией Серпухова — массовая акция за здоровый образ жизни, организованная Центром молодежных инициатив, уже больше 15 лет подряд объединяет всех желающих присоединиться к движению здорового образа жизни. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На старт вышли около 300 участников, среди которых были спортсмены разного уровня подготовки и любители активного отдыха. Здесь собрались клубы и федерации, представляющие разные виды спорта:

Клубные объединения города Протвино,

Федерация тайского бокса, специально прибывшая на мероприятие,

Школа гандбола,

Представители плавания,

Бегуны из клуба «Пилигрим».

Особое внимание привлекли школьные классы, решившие поддержать акцию коллективно, а также участники военно-патриотического клуба «Армеец» из разных образовательных учреждений

Такая активность свидетельствует о важности мероприятий подобного формата. Они показывают молодежи, что спорт — это увлекательно, полезно и престижно.

Организаторы благодарят всех участников за вклад в развитие культуры здоровья и призывают продолжать поддерживать подобные инициативы, способствующие укреплению физического состояния и духа каждого жителя города.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.