В Серпухове прошел муниципальный этап регионального туристского слета

сегодня в 19:16

В Дашковской школе Реутова состоялся муниципальный этап всероссийского Регионального туристского слёта Московской области — значимого мероприятия, направленного на подготовку и проверку готовности туристских групп к безопасному проведению походов, а также на обмен опытом. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участники соревнований продемонстрировали высокий уровень туристических навыков, проявили силу, ловкость, смелость и командный дух.

Приветствуя юных туристов, директор Дашковской школы Виктор Горшков пожелал всем участникам успехов и ярких впечатлений от мероприятия.

В соревнованиях приняли участие пять команд, представляющих Дашковскую школу, школы №3 и №18, Оболенскую школу и Гимназию Протвино.

Ребятам предстояло пройти сложные испытания - прохождения лабиринтов, сбор палатки, оказание первой медицинской помощи, сбор походного рюкзака.

Со всеми испытаниями ребята успешно справились, дойдя до финиша с достоинством и отличным настроением. Участники получили заряд бодрости и прочувствовали дух настоящего туризма.

По итогам соревнований наибольшее количество баллов набрали команды Дашковской школы, школы №3 и Гимназии Протвино. Победители представят городской округ Серпухов на региональном этапе соревнований.

Завершением мероприятия стало торжественное посвящение в наставники "Движения Первых" Юлию Иванову.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.