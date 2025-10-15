В Серпухове прошел фестиваль профессий «Время выбирать»

Ежегодный фестиваль профессий «Время выбирать» собирает сотни ребят из школ Серпухова. Они знакомятся с многообразием учебных заведений, где можно обучиться на воспитателя, программиста, администратора гостиницы, парикмахера, спасателя и много кого еще, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Девятиклассники с горящими глазами задавали вопросы, пробовали себя в мастер-классах и набирали информационные буклеты. Многие ребята будут обсуждать свой выбор с родителями в домашней обстановке. Те, кто еще совсем не знает, в какой области себя искать, прошли профориентационное тестирование.

Фестиваль «Время выбирать» масштабно проводится Центром по профориентации и трудоустройству молодежи с 2012 года, и каждый раз к мероприятию присоединяются новые учебные заведения из Серпухова, Чехова, Москвы, Тулы и области. За активную помощь с выбором подрастающему поколению 10 колледжей получили Благодарственные письма. Совсем скоро Центр проведет ярмарку в Пущино и Протвино.

