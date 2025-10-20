В Серпухове прошел фестиваль «Поющая семья: папин праздник»

Мероприятие, организованное МБУ «Культурно-досуговое объединение» и Ивановским сельским клубом, стало ярким торжеством семейного творчества и вокального мастерства.

Талантливые семейные коллективы, продемонстрировавшие богатство и разнообразие вокального искусства, представили трогательные и вдохновляющие номера, посвященные отцам, осени, Родине и авторским композициям.

В фестивале приняли участие 21 человек, отмеченных призами от местного отделения партии «Единая Россия». Депутат Совета депутатов Андрей Тихонов поздравил участников и зрителей с Днем отца, подчеркнув важность подобных мероприятий для укрепления семейных ценностей и развития творческого потенциала.

Среди почетных гостей был руководитель Общественной приемной местного отделения партии «Единая Россия» Вадим Моторин.

Фестиваль «Поющая семья: папин праздник» подтвердил, что совместное творчество укрепляет семейные узы и дарит незабываемые эмоции.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.