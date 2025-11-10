В Серпухове приступили к строительным работам в ходе капремонта школы № 7

На улице Фирсова, 9, в городском округе Серпухов продолжаются работы по капитальному ремонту средней школы № 7. Подрядчик приступил к общестроительным работам, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Работы идут за счет средств регионального бюджета по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

«В настоящее время на объекте завершены демонтажные работы, ведется ремонт кровли, рабочие приступили к общестроительным и отделочным работам», — сообщает пресс-служба ведомства.

Площадь школьного здания — 6 739,4 кв. м. В ходе капремонта специалисты выполнят демонтаж старых конструкций, заменят оконные блоки, возведут межкомнатные перегородки, установят короба вентиляции, осуществят утепление и покраску стен, заливку и укладку пола, установят новые двери и осветительные приборы. Также будут проведены работы по прокладке инженерных коммуникаций: водоснабжения, канализации, отопления и электрической разводки, фасадные и кровельные работы. Для школы закупят новую мебель и оборудование.

Открыть свои двери обновленная школа должна 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.