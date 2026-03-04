В Серпухове подросткам рассказали о безопасности и наставниках

Профилактическая встреча для школьников прошла 3 марта в молодежном центре «Патриот» в Серпухове. Подросткам рассказали о предотвращении правонарушений, угрозах вовлечения в преступные схемы и возможностях наставничества, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мероприятие объединило школьников, представителей полиции, соцзащиты, духовенства и общественных организаций. Его организовали окружное управление соцразвития №17, управление молодежной политики, УМВД России «Серпуховское» и Всероссийское движение первых.

Сотрудники полиции и настоятель храма Николая Чудотворца в деревне Бутурлино иерей Михаил Никитин обсудили с подростками риски вовлечения в преступные и террористические схемы. Спикеры разобрали распространенные способы обмана, которые используют злоумышленники, и объяснили, как действовать в подобных ситуациях.

Отдельное внимание уделили безопасности в осенне-зимний период. Школьникам напомнили о необходимости соблюдать ПДД в темное время суток и использовать световозвращающие элементы.

Ключевой частью встречи стала презентация проекта наставничества. Наставники Юлия Иванова и Александр Паршиков рассказали о работе с подростками, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. Участники получили контакты кураторов, чтобы при необходимости обратиться за поддержкой и советом.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что все руководители на местах — от директоров школ до глав муниципалитетов — должны серьезно и внимательно отнестись к вопросам безопасности на мероприятиях. Каждый муниципалитет должен провести оперативный штаб с участием правоохранительных органов, на котором необходимо проанализировать, в каких местах будут проходить события.

«Эта тема всегда имеет значение. Сейчас особенно. Все мероприятия необходимо согласовать на оперштабе», — сказал Воробьев.