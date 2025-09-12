В Серпухове открылся обновленный офис Сбера

Обновленный офис Сбера открылся по адресу: г. Серпухов, ул. Луначарского, д. 33А. Пространство отделения стало более открытым и удобным для посетителей: большинство услуг можно получить в любой удобной локации. Появилась игровая зона для детей. В офисе можно получить как классические финансовые продукты и услуги, так и нефинансовые сервисы, а также продукты компаний-партнеров Сбера, передает пресс-служба банка.

В зоне SberDevices предлагаются умные устройства и устройства умного дома Sber — музыкальные колонки SberBoom и SberBoom Mini, Sber TV, умные ТВ-приставки SberBox.

Также клиентам доступен широкий спектр нефинансовых сервисов: здесь можно установить или обновить мобильное приложение СберБанк Онлайн на смартфоне, сделать копии и распечатать документы, приобрести транспортные карты «Тройка», оформить сим-карты с выгодными тарифами, подключить сервисы для самозанятых, проконсультироваться по программам страхования и многое другое.

«Мы создали современное пространство, где каждый человек может быстро решить свои задачи и получить консультацию по самым разным вопросам. Наша ключевая цель — это комфорт, поэтому мы продумали каждую деталь: от открытой планировки до зоны для детей. Мы заботимся о том, чтобы визит в банк был не только продуктивным, но и приятным», — сказала заместитель управляющего Южным отделением Среднерусского банка Сбербанка Марина Белокрылова.