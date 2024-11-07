В Серпухове открылся новый клуб для родных участников СВО

В Серпухове в Едином центре поддержки участников СВО и членов их семей открылся новый клуб, где супруг бойцов обучат секретам красоты, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Жены защитников — настоящие героини, которые не только поддерживают своих мужей, ожидая их возвращения, но и активно помогают им в тылу.

Специалисты индустрии красоты — стилист Иван Гаврилов и визажист Виктория Серикова — провели встречу с супругами участников СВО, на которой обсудили важные аспекты ухода за волосами, в том числе в условиях стресса. Женщинам были даны полезные советы и рекомендации. Эксперты также ответили на множество вопросов, проявив внимание к потребностям и интересам участниц встречи.

Завершилась беседа приятными подарками: всем членам клуба Иван и Виктория вручили сертификаты на окрашивание волос. Планируется продолжение инициативы с регулярными встречами. Следующее мероприятие по запросам участниц будет посвящено техникам плетения кос. Кроме того, Иван Гаврилов намерен открыть запись для детей участников СВО в своем салоне, где будет принимать их каждое воскресенье. Это яркий пример объединения усилий для помощи семьям защитников.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявил, что в регионе начали работу по оказанию поддержки участникам спецоперации и их семьям с самого первого дня.

«И изначально работаем одной командой. Это позволяет точно знать, что прежде всего является важным и необходимым для решения вопроса семьи или человека, выполняющего служебный долг. Все проблемы, которые возникают, мы видим в режиме 24/7», — добавил Воробьев.