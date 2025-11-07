В Серпухове открылась выставка «Бородинское поле и его памятники глазами художников»

7 ноября музей-заповедник «Бородинское поле» представил гостям десятки живописных и графических работ советских и российских мастеров, запечатлевших эпические моменты битвы и ее памятные места. Экспозицию дополнили археологические находки с поля боя. Все они посвящены одному из самых кровопролитных сражений в истории — Бородинской битве 1812 года, сыгравшей ключевую роль в Отечественной войне против наполеоновской армии. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В торжественном открытии выставки приняли участие сотрудники музея. По приглашению директора МВЦ Валентины Мантуло экспозицию также посетил председатель Совета депутатов г. о. Серпухов Михаил Шульга.

«Очень важно чтобы наше молодое поколение интересовалось, узнавало как можно больше о своей стране, ее богатой истории, помнило важные исторические вехи, чтило традиции и ценило исторический опыт. Считаю, очень замечательно, что сделать это можно не только по учебникам и занятиям, но и с помощью искусства», — отметил Михаил Алексеевич.

Выставка доступна в музейно-выставочном центре до 8 декабря.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.