В Серпухове до конца года планируют обновить 34 детские игровые площадки

В 2025 году в городском округе Серпухов ведется активная работа по обновлению детской досуговой инфраструктуры. Большая часть запланированных мероприятий уже выполнена. В рамках программы замены и реконструкции детских игровых площадок в текущем году запланировано обновление 34 площадок в Серпухове, Протвине, Пущине, а также в сельских населенных пунктах округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

13 объектов включены в программу комплексного благоустройства, 17 — в программу «Замена и модернизация детских игровых площадок», а 4 объекта обновляются по губернаторской программе. Работы уже завершены на 21 объекте, а на 13 площадках благоустройство находится в процессе.

Кроме того, по обращениям жителей ведется дополнительная модернизация 5 детских площадок и универсальных спортивных комплексов, расположенных в деревне Щеболово, деревне Бутурлино, по адресу: 2-й Северный, дом № 95, на ул. Буденного, дом № 9 и на ул. Ворошилова, дом № 143.

Развитие детской досуговой инфраструктуры является важным вкладом в обеспечение активного, здорового и безопасного отдыха детей, проживающих в городском округе Серпухов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье, были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.