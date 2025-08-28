В Серпухове будущим первоклассникам вручили подарочные наборы ко Дню знаний

Глава городского округа Серпухов Алексей Шимко вместе с начальником окружного управления социального развития Ириной Ермаковой вручили подарки, содержащие все необходимое для успешного старта в школьной жизни и получения первых отличных оценок. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В ходе мероприятия состоялась встреча с семьей Меркуловых, где сразу двое ребят, Валентин и Ярослав, собираются в первый класс Эффективной школы. Была также поздравлена младшая сестра Валентина и Ярослава, Дарина, с трехлетием, которой вручили символ Серпухова — игрушечного павлина.

В семье Игнатовых к школе также готовятся две сестры — Валерия и Виктория, которые пойдут в обновленную школу № 17, открывающую свои двери после капитального ремонта по президентской программе. Выражена уверенность, что в современных классах учиться будет комфортно и интересно.

В семье Бобарик в первый класс отправляется дочь Есения, у которой есть три сестры, две из которых уже учатся в школе и станут для Есении поддержкой и хорошим примером.

Ребятам были переданы поздравительные адреса от губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Первоклассникам пожелали найти новых друзей и больших успехов на этом важном этапе жизни.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о начале в августе традиционно активной фазы подготовки к учебному году.

«Это касается и завершения строительства новых школ, благоустройства — не только парты, не только всей инфраструктуры внутри школы, но и благоустройства, которое тоже должно быть сделано своевременно», — сказал Воробьев.