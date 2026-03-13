сегодня в 12:01

В Серпухове более 300 студентов прошли вебинар по инвестициям

Более 300 студентов Губернского колледжа в городском округе Серпухов 11 марта приняли участие в вебинаре «Инвестирование с нуля. Как вложить свою первую тысячу рублей?», сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Участники вебинара разобрали основы инвестирования, в том числе как начать вложения с небольшой суммы и какие инструменты доступны начинающим инвесторам. Эксперт Банка России по управлению личными финансами дал практические рекомендации по формированию личного капитала.

В колледже подчеркнули, что такие мероприятия помогают формировать у студентов ответственное отношение к деньгам, учат планировать расходы и грамотно распоряжаться личным бюджетом.

Вебинар провели в рамках реализации Стратегии повышения финансовой грамотности до 2030 года и проекта «ФинИнтеллект: просто для каждого».

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.