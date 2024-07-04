В Сергиевом Посаде установят новое освещение в рамках проекта «Светлый город»

В Сергиевом Посаде в поселке Ситники в рамках реализации проекта «Светлый город» установят системы наружного освещения. Об этом сообщает пресс-служба министерства благоустройства региона.

На улично-дорожной сети будут уставлены 82 светильника и 29 опор для них. Протяженность системы наружного освещения составит 2687 метров.

В ведомстве напомнили, что проект «Светлый город» реализуется на территории Подмосковья с 2017 года. В рамках данного проекта проводятся мероприятия по строительству и капитальному ремонту систем наружного освещения по направлениям: функционального наружного освещения улиц, дорог, мест для отдыха.

Всего за время реализации проекта «Светлый город» с 2017 года в Подмосковье освещено свыше 3,7 тысяч объектов, установлено более 112 тысяч светильников и 82 тысяч опор освещения, проложено более 2,4 тысяч километров линий наружного освещения. Более, чем на 2,6 тыс. улицах, проездах, набережных стало светлее и безопаснее. Современные системы освещения установлены в 96 скверах. 169 зданий и сооружений получили архитектурно-художественную подсветку. В 834 дворах появилось современное уличное освещение.

Приоритетом в подходе министерства благоустройства к реализации проекта «Светлый город» является энергосберегающий подход к источникам освещения, а также создание комфортной среды в темное время суток.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.