В Сергиевом Посаде прошел областной творческий турнир «Поэтический ринг»

Сергиев Посад на один день превратился в центр поэтического вдохновения. Здесь, 17 октября, прошел областной творческий турнир «Поэтический ринг», в рамках проекта губернатора Московской области Андрея Воробьева «Активное долголетие». Об этом сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

В ведомстве отметили, что мероприятие собрало более 250 участников из 12 городских округов региона, каждый из которых принес с собой уникальную историю, наполненную эмоциями и творческими искрами.

В уютном зале Дома культуры «Октябрь» развернулась настоящая битва талантов. Участники погружались в атмосферу творчества благодаря разнообразным мастер-классам, играм и выступлениям. Мастер-классы по созданию кукол-муз и волшебных перьев привлекли внимание любителей рукоделия, а интерактивные игры и викторины позволили проверить знания и обогатить внутренний мир каждого участника.

Но главное событие турнира — сам «Поэтический ринг». Здесь было два этапа: первый, где авторы читали собственные стихотворения на заданную тему «Память сердца», второй — проверка мастерства импровизации, где судьи предлагали начало строки, которое участники должны были продолжить своими стихами. Этот формат позволил раскрыться новым граням творческих способностей каждого конкурсанта.

Во время подсчета голосов жюри зал наполнялся звуками казачьего ансамбля «Станичник», дарящего мелодичный аккомпанемент, пока зрители предвкушали оглашение результатов.

Итоги конкурса показали высокий уровень участников фестиваля:

Первое место: поделили участники из КЦСОР «Воскресенский» и КЦСОР «Волоколамский»;

Второе место: получили представители КЦСОР «Талдомский» и КЦСОР «Подольский»;

Третье место: завоевали участники КЦСОР «Ступинский» и КЦСОР «Мытищинский».

Директор комплексного центра «Сергиево-Посадский» Ольга Кондратьева отметила значимость события: «Этот фестиваль стал настоящим праздником творчества и любви к слову. Каждый участник показал яркий пример того, как важно оставаться открытым новому опыту и искусству, независимо от возраста. Сегодня наши сердца забились сильнее, услышав прекрасные строки, рожденные чувством и искренней любовью к жизни».

Творческий турнир показал силу искусства, способного сплотить представителей старшего поколения, напомнить, насколько важно сохранять интерес к жизни и творчеству даже спустя годы. Улыбки на лицах зрителей и участников доказывают, что истинное искусство живет вне времени и границ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.