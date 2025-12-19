В Сергиевом Посаде прошел хоккейный турнир среди подразделений МЧС России

сегодня в 15:59

Открытый турнир по хоккею среди подразделений МЧС России завершился 17 декабря на ледовой арене парка-отеля «Пересвет» в Сергиевом Посаде, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Московской области.

Заместитель начальника Главного управления пожарной охраны МЧС России Владимир Дежкин отметил, что такие турниры укрепляют командный дух и становятся ежегодной традицией. Он поблагодарил руководство курорта за предоставленную площадку.

По итогам соревнований первое место заняла команда Договорных подразделений ФПС МЧС России. Второе место досталось Главному управлению МЧС России по Московской области, третье — команде специальных управлений ФПС МЧС России.

В личных номинациях лучшим вратарем признан Иван Соколов (Специальные управления ФПС МЧС России), лучшим защитником — Олег Сунцов (Договорные подразделения ФПС МЧС России), лучшим нападающим — Валерий Аптекарев (ГУ МЧС России по Московской области), лучшим бомбардиром — Владимир Седельников (Договорные подразделения ФПС МЧС России).

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.