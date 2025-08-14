В Сергиевом Посаде пройдет театральный уличный фестиваль
Фото - © Администрация Сергиево-Посадский г.о.
22, 23 и 24 августе в парке «Дубрава» по адресу: Сергиев Посад, ул. Парковая, 16 пройдет уличный театральный фестиваль «Вне формата У Троицы», сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Для самых маленьких зрителей организаторы фестиваля подготовили кукольные представления и интерактивные игры в парковой зоне. Взрослые смогут насладиться драматическими постановками, музыкальными концертами, огненным и цирковым шоу.
На фестивале выступят Липецкий академический театр, Мытищинский театр ФЭСТ, Клоун-мим театр KANIKULY, театрально-цирковая компания «Crazy Hotel Company», а также Владимирский областной театр кукол, группа EL GRANDE, группа JAZZ POSAD. Не обойдется программа и без традиционного выступления актеров сергиевопосадского «Театрального ковчега в Дубраве».
Для любителей создавать искусство своими руками подготовлены мастер-классы. Ценителей активного отдыха будут ждать спортивные игры на свежем воздухе.
В эти дни парк будет украшен многочисленными арт-объектами и фотозонами, созданными художниками театра. Гости смогут насладиться вкусной едой, напитками и сладостями. Также будет развёрнута ярмарка-продажа изделий посадских мастеров.
Вход свободный. Возрастное ограничение 0+.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.
Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.