сегодня в 16:25

В Сергиевом Посаде открыта точка сбора гуманитарной помощи пострадавшим в Курске

В Сергиево-Посадском округе открыта точка сбора гуманитарной помощи пострадавшим в Курске. К сбору принимаются: консервы (мясные, рыбные, овощные), крупы (гречка, рис, овсянка и др.), лапша быстрого приготовления, сладости (шоколад, кондитерские изделия, печенье и т. д.), передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Каждый, кто хочет помочь, может принести продукты по списку в спорткомплекс «Луч» по адресу: г. Сергиев Посад, ул. Матросова, д. 2а. (здание бассейна).

Время работы точки сбора:

Вторник — с 7:00 до 23:00.

Среда — с 7:00 до 18:00

Для получения дополнительной информации обращаться по телефону: 8 (916) 471-80-58.

Ранее губернатор заявил, что основная задача властей Подмосковья — помощь детям из Курской области, эвакуированным из-за атаки ВСУ на регион.

«Мы постоянно на связи с врио губернатора Курской области. Первое, о чем попросил Алексей Смирнов — помочь детям. Сейчас это наша основная задача», — заявил Воробьев.