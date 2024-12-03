В Сергиевом Посаде открылись Всероссийские соревнования по самбо памяти С. Тропинова

Открытие XXVII Всероссийского турнира по самбо среди мужчин, женщин и по боевому самбо памяти С. И. Тропинова прошло 3 декабря в Сергиево-Посадском Теннис-центре, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В нем принимают участие кандидаты в мастера спорта, мастера спорта, мастера международного класса, заслуженные мастера спорта, чемпионы мира и Европы — всего свыше 150 спортсменов из различных регионов России. Для молодежи этот турнир — возможность показать свои силы и получить разряд мастера спорта, для ветеранов самбо и товарищей милиционеров Тропинова и Маркелова — увидеться со старыми друзьями.

Майор Сергей Тропинов считался одним из лучших специалистов по самбо в городе. Он возглавлял отдел боевой подготовки Загорского УВД, и его основными подопечными становились милиционеры. 28 июня 1997 года майор милиции Сергей Иванович Тропинов погиб при исполнении служебных обязанностей. Но начатое им дело по развитию самбо, профессиональной подготовке сотрудников органов внутренних дел в Московской области продолжают в наши дни его ученики и соратники. И ежегодно они организуют этот мемориальный турнир при поддержке федерации самбо и администрации Сергиево-Посадского округа.

Турнир по самбо памяти Мастера спорта СССР, Заслуженного тренера России, майора милиции Сергея Ивановича Тропинова открылся сегодня в Сергиевом Посаде. Турнир имеет статус международного, победители получат звание Мастер спорта. Участвуют в турнире и спортсмены из нашего округа. Накал страстей запечатлел наш оператор Антон Коврижных.

Самбо — вид боевого спортивного единоборства, который комбинирует элементы самозащиты и борьбы: греко-римская, вольная и дзюдо. Цель — победа над соперником с применением различных техники приемов борьбы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как „Выходи во двор“, дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.