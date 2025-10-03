В Сергиевом Посаде открылась выставка мастеров традиционных промыслов

В Доме художника в Сергиевом Посаде открылась выставка «Торжество народного искусства». Пять мастеров объединились в честь своих юбилеев и, конечно же, главного — сохранения народных традиций. Это известные в городе мастер богородской резьбы Сергей Паутов, создательницы кукол и матрешек Анна, Елена и Мария Дмитриевы и специалист декоративной техники росписи по обжигу Наталья Воронина. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Многие эти работы я видела, многие держала в руках, некоторые работы этих мастеров дарила моим близким. И когда я приезжаю в эти семьи и вижу эти произведения, я вижу, какое тепло и уют они создают. Низкий вам поклон за то, что вы сохраняете традиции нашего славного города в своем творчестве», — сказала председатель совета депутатов Сергиево-Посадского городского округа Рита Тихомирова.

Художники отметили, что с удовольствием работали над такой коллективной выставкой. Оказалось, что у них гораздо больше общего, чем юбилейные даты в одном году: их всех объединяет любовь к народному творчеству.

«Очень интересно было общаться с коллегами и удивительно наблюдать: вроде бы мы берем один материал, а результат получается совершенно разный», — сказал Сергей Паутов.

Матрешки, фигуры из дерева, до боли знакомые городские пейзажи — все это на глубинном уровне понятно каждому местному жителю, а посещение выставки — это возможность прикоснуться к своим корням.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.