В Сергиевом Посаде чествовали ветеранов-общественников

В Сергиевом Посаде в Центральной городской библиотеке имени А. Горловского по случаю прошедшего Дня пожилого человека состоялось торжественное собрание. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Сегодня более 10 тысяч жителей Сергиева Посада серебряного возраста объединяют 22 городские первичные организации. Ветераны ведут активную общественную жизнь и просветительско-воспитательную работу, делятся жизненным опытом с молодежью. Именно эта работа была отмечена почетными грамотами и благодарностями главы округа и Совета депутатов.

Воспоминания ветеранов становятся источником знаний о тяжести и преодолении времен Великой Отечественной войны, радости Великой Победы, а также о периоде восстановления разрушенного народного хозяйства. Председатель Сергиево-Посадского городского Совета ветеранов передала поздравление от Совета ветеранов округа.

«Пусть прожитые годы станут предметом гордости, а для окружающих — источником мудрости и жизненного опыта», — сказала Вера Тутова, председатель Сергиево-Посадского городского Совета ветеранов.

