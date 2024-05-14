В Сергиево-Посадском семейном центре дети осваивают уникальный метод рисования

Уникальный метод психологической реабилитации применяется в семейном центре для детей с ограниченными возможностями здоровья. Занятия по интуитивному рисованию проходят под руководством психолога Писаревой Виктории Алексеевны. Об этом сообщила пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Эта оригинальная форма рисования позволяет выразить свои эмоции и чувства через цвета и формы без ограничений.

На очередном мастер-классе ребята создали творческие работы на тему «Весна красна». В начале занятия дети закрыли глаза на несколько минут и представили себя на прогулке весной, когда вся природа просыпается от зимнего сна.

После этого участники начали рисовать, вдохновленные своими внутренними образами. На холстах появлялись яркие цветущие цветы. Каждый участник выражал свое видение весны через свой уникальный стиль и творческий подход.

В ведомстве дополнили, что мастер-класс «Весна красна» оставил яркие впечатления у всех участников, помог им лучше понять себя и свои эмоции через творчество. Каждый ушел из кабинета психолога с новым опытом и вдохновением для дальнейшего самовыражения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать. «Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.