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В Сергиево-Посадском округе улучшают условия для роста лесных культур

На территории Сергиево-Посадского лесничества в рамках госконтракта на 2024 год запланированы мероприятия по уходу за лесными культурами на общей площади 155,7 га. В настоящее время работы проведены на площади 72,5 га. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

В рядах и междурядьях уничтожена нежелательная древесно-кустарниковая растительность с помощью мотокусторезов и ручных инструментов. Культивируемые растения освобождены от завалов травянистой и древесной растительности.

Работа выполнена исполнителем в полном объеме и в строгом соответствии с утвержденным техническим заданием и календарным планом.

Благодаря лесоводственному уходу за лесными культурами улучшаются условия для роста главных древесных лесных пород. Данное мероприятие предотвращает гибель лесных культур от заглушения нежелательной древесно-кустарниковой растительностью и снижение прироста лесных насаждений главной древесной породы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.