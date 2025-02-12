В Сергиево-Посадском округе стартовала акция «Наш путь к победе. Портрет Героя»

Акция является частью официального проекта «Герой нашего времени», который возглавляет волонтёр Олеся Иванова. Все желающие могут нарисовать портрет бойца по его фотографии, готовые рисунки будут переданы на фронт. Это поможет проявить себя и окажет значительную поддержку бойцам.

«Акция заключается в том, что мы рисуем портреты Героев. Все те ребята, которые сейчас находятся на фронте, которые борются за мирное небо над нашей головой, они для нас — Герои. Кто, как не мы, в тылу можем поддержать их хотя бы через творчество», — сказала Маргарита Мардонова, заведующая культурно-массовым сектором, координатор всероссийского общественного движения «Волонтеры культуры» ДК им. Ю. А. Гагарина.

Нарисовать красивый портрет Героя непросто, тут без помощи педагога по рисованию не обойтись. Чтобы портрет получился красивый, нужна техника, старание и, конечно же, желание, но ребят это не пугает, ведь они точно знают, что делают доброе дело. Принять участие в акции могут как дети, так и взрослые. Художественный опыт не обязателен. Желающему принять участие в акции помогут опытные художники-руководители кружков.

Работы по акции «Наш путь к победе. Портрет героя» необходимо выполнить в срок до 23 февраля.



Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти региона совместо с областным филиалом фонда «Защитники Отечества» помогают решать вопросы, возникающие у семей бойцов СВО. Он добавил, что просьбы поступают разные — и на территориях округов, и в фонд. Поэтому власти должны всегда быть рядом, делать все, что от них зависит.

«У нас ведется большая работа, но внимания много не бывает. Наша задача — чтобы все вопросы, которые возникают и по выплатам, и по статусу участника боевых действий, были решены», — сказал Воробьев.