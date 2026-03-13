В Сергиево-Посадском округе школьникам рассказали о безопасности на железной дороге

Профилактическую лекцию о правилах поведения на железнодорожных объектах провели 12 марта в Хотьковской школе №5 Сергиево-Посадского округа. Сотрудники полиции и администрации напомнили ученикам о рисках и мерах предосторожности, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Занятие «Правила поведения граждан на объектах железнодорожного транспорта» организовали линейный отдел полиции совместно с сотрудниками отдела дорожного хозяйства администрации округа. Цель встречи — предотвратить травматизм и правонарушения среди несовершеннолетних на железнодорожной инфраструктуре.

Перед школьниками выступила инспектор по делам несовершеннолетних, майор полиции Ксения Морозова. Она напомнила, что тормозной путь поезда может достигать километра, поэтому машинист не способен мгновенно остановить состав.

Особое внимание уделили практическим правилам безопасности. Переходить пути разрешается только по оборудованным переходам на зеленый сигнал светофора, предварительно убедившись в отсутствии поезда. Учащимся также рекомендовали не отвлекаться на телефон и ожидать поезд за ограничительной линией на платформе. В завершение встречи школьникам показали тематические видеоролики и раздали памятки, после чего они смогли задать вопросы специалистам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что сфере железнодорожных и автобусных перевозок в Подмосковье нужно уделить отдельное внимание.

«Все, что касается транспорта, в том числе железнодорожного транспорта: ЦППК, МЦД, — требует очень подробного сопровождения. Это связано не только с подвижным составом, расписанием, а также с программой модернизации, дополнительными ресурсами, которые направляем туда. Это касается и пересадочных пунктов», — сказал губернатор.