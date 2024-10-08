В Сергиево-Посадском округе провели сплошную санитарную рубку деревьев

В рамках государственного задания на 2024 год в Хомяковском участковом лесничестве в полукилометре от автодороги А-108, проходящей по Сергиево-Посадскому городскому округу, проводится сплошная санитарная рубка. Об этом сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Она назначена в насаждениях, потерявших биологическую устойчивость в результате массового повреждения деревьев болезнями и вредными насекомыми на площади 2 га. Данное мероприятие направлено на улучшение санитарного состояния лесов Московской области путем рубки погибших и поврежденных лесных насаждений. Работы по оздоровлению леса производит ГАУ МО «Центрлесхоз».

Разработка лесосеки производится в строгом соответствии с техническим заданием. После окончания санитарной рубки на месте погибшего леса будет произведена посадка районированных сеянцев хвойных пород, выращенных в питомниках лесничеств Московской области.

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