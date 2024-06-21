В Сергиево-Посадском округе проведут замену и модернизацию детских площадок

Продолжается выполнение работ по замене и модернизации детских игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике региона.

«Объявлены конкурсы в электронной форме на выполнение работ по замене и модернизации оборудования на детских игровых площадках Сергиево-Посадского округа», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

В единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ опубликованы извещения о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по замене и модернизации оборудования на детских игровых площадках Сергиево-Посадского городского округа: лот 1, лот 2, лот 3.

До конца 2024 года будут выполнены работы по благоустройству и озеленению территории, включающие в себя также установку малых архитектурных форм.

Работы осуществляются в рамках программы «Формирование современной комфортной городской среды» и финансируются за счет средств бюджета Сергиево-Посадского г. о.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье, были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.