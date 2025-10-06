В Сергиево-Посадском городском округе состоялся «Скульптурный марафон»

«Скульптурный марафон» организован с целью поддержки развития культуры в сельской местности. Мероприятие стало частью более масштабного проекта «Хотьковские сезоны», направленного на поддержку творческих инициатив в российской глубинке и создание уникальных арт-пространств.

Новым вектором инициативы в этом году стали «Символы пространств», реализованные при грантовой поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

«Скульптурный марафон», организованный культурным центром «Елизавета Мамонтова» при поддержке Совета депутатов Сергиево-Посадского городского округа и администрации Сергиево-Посадского округа, ознаменовал завершение скульптурного симпозиума сезон — 2025. Участники посетили поселок Лоза, село Васильевское и поселок Мостовик, где познакомились с их наследием и обычаями.

В этих населенных пунктах появились новые скульптуры современных художников, ставшие популярными местами для молодежи.

«Везде у нас должны быть равные возможности, и даже в таких маленьких поселках, которые когда-то давали и дают до сих пор России большие имена, большие изобретения. Вот здесь Россия, здесь она начинается», — сказала Мария Дайн, директор культурного центра «Елизавета Мамонтова».

В «Скульптурном марафоне» приняли участие представители творческой интеллигенции, общественные деятели, студенты Абрамцевского художественно-промышленного колледжа им. Васнецова, а также неравнодушные местные жители. К мероприятию также присоединились депутаты во главе с Ритой Тихомировой, председателем Совета и секретарем политсовета Сергиево-Посадского отделения партии «Единая Россия».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.