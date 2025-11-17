В Сергиевом Посаде открылся обновленный офис Сбера

Обновленный офис Сбера открылся по адресу: г. Сергиев Посад, проспект Красной армии, д. 203Б. Пространство отделения стало более открытым и удобным для посетителей: большинство услуг можно получить в любой удобной локации. Появились игровая зона для детей. В офисе можно получить как классические финансовые продукты и услуги, так и нефинансовые сервисы, а также продукты компаний-партнеров Сбера.

«Мы создалисовременное пространство, позволяющее каждому человеку оперативно справляться с задачами и получать консультации по широкому кругу вопросов. Наша главная задача — обеспечить максимальный комфорт клиентов, поэтому каждая мелочь продумана: начиная с открытой планировки и заканчивая зоной отдыха для детей. Мы стремимся сделать посещение банка не только эффективным, но и приятным», - отметил заместитель управляющего Северным отделением Среднерусского банка Сбербанка Михаил Языков.

Также клиентам доступен широкий спектр нефинансовых сервисов: здесь можно установить или обновить мобильное приложение СберБанк Онлайн на смартфоне, получить справку для предоставления в госорганы, оформить сим-карты с выгодными тарифами, получить консультацию по оформлению налогового вычета, помощь в поиске новой работы, подключить сервисы для самозанятых, проконсультироваться по вопросам ЖКХ и многое другое.

«Мы с жителями города благодарны за открытие нового светлого офиса, находиться в нем – огромное удовольствие. Все финансовые вопросы решаются быстро и оперативно», - сказала житель города Сергиев Посад Зинаида Владимировна.