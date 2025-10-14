В Серебряных Прудах провели сплошную санитарную рубку деревьев

сегодня в 13:50

В рамках государственного задания на 2025 год в Серебряно-Прудском участковом лесничестве Луховицкого филиала ГАУ МО «Мособллес» проведена сплошная санитарная рубка лесных насаждений. Работы выполнены вблизи деревни Благодать муниципального округа Серебряные Пруды, сообщает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.

Основная цель мероприятия — улучшение санитарного состояния лесов Московской области за счет удаления погибших и поврежденных деревьев, представляющих опасность для устойчивости насаждений и способствующих распространению вредителей и болезней.

После завершения рубки сотрудники Зарайского участкового лесничества Луховицкого филиала ГАУ МО «Мособллес» провели осмотр лесосеки для оценки качества очистки территории. Также был выполнен перечет заготовленной древесины с целью ее дальнейшей реализации.

«Весной на месте вырубленного леса будет проведена обработка почвы и произведена посадка сеянцев хвойных пород, выращенных в питомниках лесничеств Московской области», — сообщил помощник участкового лесничего Зарайского участкового лесничества Луховицкого филиала ГАУ МО «Мособллес» Олег Павлов.

Проведение санитарных рубок позволяет поддерживать экологическое равновесие, предотвращать распространение очагов усыхания и способствует восстановлению здоровых, устойчивых лесных экосистем.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.