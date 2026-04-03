В Серебряных Прудах прокурор рассказал о защите детей от мошенников

В администрации Серебряных Прудов состоялось значимое совещание с участием районного прокурора Дениса Силантьева. Обсуждался непростой вопрос: как сохранить личные сбережения и оградить несовершеннолетних от противоправных посягательств, сообщила пресс-служба подмосковной прокуратуры.

Наибольшую тревогу вызывает вовлечение подростков через социальные сети. Преступники предлагают школьникам «подработку» за несложные действия, однако на самом деле это втягивает детей в особо тяжкие преступления диверсионной направленности.

Аферисты с каждым разом действуют все изощреннее, похищая у взрослых людей последние накопления посредством телефонных звонков и фейковых сайтов-двойников.