В Серебряных Прудах продолжается благоустройство центральной площади

Деревня Шеметово муниципального округа Серебряные Пруды активно преображается благодаря победе в IV Всероссийском голосовании за объекты благоустройства, проходившем в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В 2024 году жители Серебряных Прудов выбрали для обновления центральную площадь с обелиском.

За благоустройство площади в Шеметово проголосовали 2 886 человек, что свидетельствует о высоком интересе местных жителей к улучшению своего общественного пространства. Площадь занимает 0,5 гектара и является популярным местом отдыха для семей и людей всех возрастов. Здесь расположена большая детская игровая площадка, а также удобный доступ к остановке транспорта и магазину.

Сейчас в деревне ведутся работы по благоустройству, которые временно затруднили пешеходные коммуникации. Однако сотрудники Администрации сообщили, что проход к магазину уже открыт, и жители могут свободно добираться до него. Администрация благодарит местных жителей за понимание и терпение в этот период.

Согласно заключенному контракту, срок проведения работ по благоустройству площади установлен с 15 августа 2025 года по 30 сентября 2025 года. Вся информация о сроках и ходе работ доступна в паспорте объекта. Жители могут следить за обновлениями и готовиться к преображению своего любимого места отдыха.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность динамики и контроля при проведении сезонных работ во дворах.

«Строительство, благоустройство, ЖКХ, <…> здесь тоже очень важна динамика», — сказал Воробьев.