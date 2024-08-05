В сентябре в РФ запустят марафон по перезагрузке школьных пространств страны

В России объявлен старт Всероссийского марафона соучаствующего проектирования «Школа мечты», который совместно с «Движением первых» будет запущен в сентябре этого года во всех регионах страны с участием школьников и студентов региональных профильных высших и средних специальных учебных заведений. Об этом сообщает пресс-служба Общественной палаты РФ.

Марафон — очень значимый этап федерального просветительского проекта «Школа мечты», который позволит через формат соучаствующего проектирования школьной среды привлечь студентов и школьников, активистов «Движения первых» к решению важной государственной социально значимой задачи: перезагрузке школьных пространств в ходе президентской программы капитального ремонта школ «Модернизация школьных систем образования».

Цель проведения марафона — создание возможности для развития деятельностного патриотизма, созидательного творчества, профессиональных проб, общественно полезного труда и исполнение пункта 3 перечня поручений президента РФ от 30 сентября 2021 года № Пр-1845.

Результатом марафона станет техническое задание на изменение школьной среды школ — участниц программы капитального ремонта.

Проект «Школа мечты» инициирован Общественной палатой РФ в поддержку президентской программы капитального ремонта школ и направлен на улучшение ее качественных результатов за счет привлечения молодых специалистов — студентов профильных средних специальных учебных заведений и высших учебных заведений к разработке дизайн-проектов школ (на основе принципа соучаствующего проектирования) и применения данных дизайн-проектов в ходе реализации программы капитального ремонта.

Проект реализуется при поддержке министерства просвещения РФ, министерства науки и высшего образования РФ, Всероссийской политической партии «Единая Россия».

Проект «Школа мечты» поддержан президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

В 2023-2024 учебном году в пилоте проекта «Школа мечты» приняли участие региональные команды из 35 субъектов РФ и 8 федеральных округов, студенческие команды из 50 высших и средних специальных учебных заведений страны.

Проект «Школа мечты» стал базовым форматом для внедрения модуля «Обучение служением» в 21 российском высшем учебном заведении для обучающихся по направлениям «Архитектура» и «Дизайн».

Студенческими командами (600 студентов) были разработаны дизайн-проекты для 100 школ, они прошли защиту на уровне правительств регионов и вошли в состав проектной документации для проведения капитального ремонта школ.