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В сентябре в Подмосковье переработали 5 млн куб м строительных отходов

В Минэкологии Московской области подведены итоги работы предприятий по переработке строительных отходов и грунтов. В настоящее время на территории региона действуют 83 объекта приема и переработки строительных отходов, а также 9 станций перегрузки. Об этом сообщает пресс-служба природоохранного ведомства.

По инициативе министерства в регионе была создана система легального обращения этого вида отходов, включающая все этапы оборота: образование — транспортировка — переработка.

В сентябре предприятия отрасли переработали около 5 млн тонн строительного мусора. В итоге получено ценное вторичное сырье, используемое в различных сферах строительства, промышленности и благоустройства.

Параллельно Минэкологии региона продолжает осуществлять контроль за обращением стройотходов и грунтов посредством рейдовых мероприятий, а также фотофиксации перевозок.

В сентябре инспекторами эконадзора было вынесено 128 постановлений об административном наказании на сумму 4,3 млн рублей за отсутствие у перевозчиков электронных талонов, а также 57 постановлений на сумму 3,2 млн рублей за несанкционированный сброс строительного мусора.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.