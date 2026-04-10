В Селятино перед Пасхой передали 150 куличей раненым бойцам

Гости приехали в госпиталь перед обедом и привезли для раненых военнослужащих 150 ароматных куличей. Вместо привычной больничной суеты палаты наполнились запахом свежей выпечки и теплыми встречами.

Для бойцов, которые находятся вдали от дома, пасхальные угощения стали символом поддержки и напоминанием о том, что о них помнят и ждут возвращения. По словам участников встречи, такие визиты помогают создать атмосферу праздника даже в стенах госпиталя.

В завершение гостям и военнослужащим пожелали крепкого здоровья, бодрости духа и скорейшего возвращения домой к родным.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона их за добрые дела .

«Когда вы находите возможность помочь, это очень ценно и для самих семей, и для наших бойцов, которые находятся на передовой и беспокоятся за своих родных. Ребята, я хочу в вашем лице поблагодарить всю большую команду волонтеров Подмосковья, которые объединены одной общей идеей — творить добро. Не сомневаюсь, что каждый из вас испытывает в своем сердце прекрасное чувство, когда делает доброе дело. Потому и акция наша тоже называется «Доброе дело», она проходит уже третий год и объединяет все больше неравнодушных людей», — отметил Воробьев.