В селе Волоколамска установят новую детскую площадку

Комплексное благоустройство дворовой территории у домов 6,7,8,9,10,11 в микрорайоне села Осташево завершается строительством новой детской площадки. Вместо двух старых игровых комплексов здесь поставят одну большую зону для ребят всех возрастов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ранее рабочие в этом дворе расширили проезды и парковочные пространства, заменили асфальтовое покрытие, отремонтировали уличное освещение. Сейчас здесь устанавливают новую детскую площадку. Специалисты монтируют игровые элементы, а затем займутся укладкой прорезиненного покрытия.

Глава Волоколамского округа Наталья Козлова проверила, как идет строительство новой детской площадки. Работы идут по графику.

«Вместо двух старых игровых комплексов здесь сделают одну большую зону для ребят младшего возраста и специальную — для воркаута. Уже скоро детвора оценит перемены, и двор станет любимым местом времяпрепровождения», — сказала Наталья Козлова.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.