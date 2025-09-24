В селе Середа округа Шаховская завершили строительство «народной тропы»

Строительство «народной тропы» — значимое событие для села Середа. До ее появления жители были вынуждены преодолевать значительно более длинные пути, чтобы добраться до важных пунктов в поселке. Теперь же, благодаря удобной и безопасной пешеходной дорожке, сокращается время в пути, а прогулки на свежем воздухе становятся доступнее.

Новая тропа проложена среди красивых природных ландшафтов, что делает ежедневные прогулки еще приятнее и полезнее. Это не просто пешеходная дорожка, это инвестиция в здоровье и благополучие жителей села. Ее появление создает благоприятные условия для активного отдыха и способствует укреплению здоровья населения. «Народная тропа» в Середе — пример заботы о людях и вложения в будущее села.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что жители лучше знают, как удобнее добираться до остановки или школы, а власти Подмосковья хотят, чтобы привычный маршрут был комфортным и безопасным, поэтому обустраивают протоптанные дорожки.