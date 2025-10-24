В Щелковском колледже стартовал профориентационный проект «Билет в будущее»

С 21 октября в Щелковском колледже стартовал профориентационный проект по ранней профессиональной ориентации обучающихся 8-11 классов единая модель профориентации «Билет в будущее». Этот проект является частью программы «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети» и представляет собой важную составляющую единой модели профориентации. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В рамках проекта школьники из городов Щелково, Фрязино и Лосино-Петровский смогут пройти ознакомительные и базовые пробы на площадках колледжа по различным профессиям, среди которых: инженер-лаборант, программист, администратор гостиницы, пожарный, столяр строительный и многие другие.

Проект «Билет в будущее» направлен на помощь школьникам в лучшем ориентировании в мире профессий. Он способствует осознанному подходу к выбору профессионального пути, раскрывает возможности, формирует готовность к профессиональному самоопределению и поддерживает в построении маршрута к выбору профессии.

До конца года более 50 тысяч школьников 6-11 классов Подмосковья пройдут профессиональные пробы в рамках единой модели профориентации. Принять в них участие могут все желающие, для этого необходимо зарегистрироваться на платформе и выбрать интересующую специальность.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в школах стараются искать и внедрять новые методики.

«Мы считаем, что качество жизни во многом определяет образование. <…> Весь вопрос — как наша система, какие шансы она дает на реализацию нашего ребенка в будущем? Те методики, которые мы внедряем, стараемся искать новое, не отторгать, а все-таки обсуждать и внедрять в наших самых разных школах», — сказал Воробьев.